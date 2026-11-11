Kairi Kuusemaa taotleb taas ennetähtaegset vabastamist

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Kolmapäeva hommikul arutas Harju maakohus taas oma lapse tapmise eest kolmeks aastaks ja üheksaks kuuks vangi mõistetud Kairi Kuusemaa ennetähtaegset vabastamist.

Kui eelmisel aastal oli prokuratuur Kuusemaa vabastamise vastu, siis nüüd oldi vabastamise poolt. „Prokuratuur toetas vangla seisukohta,” ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kerli Soe Lääne Elule.

Vangla toetas Kuusemaa ennetähtaegset vabastamist. Praegu viibib Kuusemaa avavanglas, teeb haljastustöid ja on läbinud vangla määratud sotsiaalprogrammid. Tema karistusaeg lõppeks järgmise aasta detsembris.

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