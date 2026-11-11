Keskkonnaamet lubab küttida Kullamaa kandi hoovides käiva ilvese

Kullamaa jahimehed said keskkonnaametilt eriloa, et küttida Kalju, Koluvere ja Leila küla piirkonnas liikuv noor ilves. Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi juhatuse liige Erki Smitt ütles Lääne Elule, et nuhtlusisendit pole jahimehed seni siiski veel tabanud.

"Ta hakkas umbes oktoobri alguses mööda majapidamisi kolama. Ronis õunapuude otsa ja ajas lemmikloomi taga," mainis Smitt. Lisaks tõi ta näite ilvese külaskäigust majapidamisse, kus on peres väikesed lapsed. "Hakkavad hommikul uksest välja minema ja ilves istub trepil. See ei ole päris loomulik, et tippkiskja istub seal nõnda ja käib aias," nentis Smitt.

"Kuigi inimesed on metslooma minema peletanud, on ta tagasi tulnud, samuti on