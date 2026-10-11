Jalgpallurid jäid hiidlastele alla

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Pühapäeval Hiiumaal peetud jalgpalli II liiga mängus kaotas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond FC Hiiumaale 4:0. Läänlased lõid küll ühe värava, kuid see oli omavärav ja punkt läks vastastele.

Vastased said esimese palli väravasse mängu 27. minutil. Viis minutit hiljem lõi aga Läänemaa jalgpalliklubi mängija Rovien Laitamm omavärava. Nii läksid mängijad poolajale seisul 0:2.

Teisel poolaja lõid vastased veel kaks väravat ja mäng lõppes seisuga 0:4 h