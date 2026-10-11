Öösel on oodata tugevat vihma ja äikest

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Keskkonnaagentuuri teatel on öösel Läänemaal oodata tugevat vihma ja äikest. Esimese taseme hoiatus on seetõttu antud kogu Lääne- ja Kesk-Eestile.

Keskkonnaagentuuri teatel on pühapäeva hilisõhtul ja esmaspäeva öösel oodata Lääne-Eestis äikest, millega kaasneb kohati tugev sadu. Öösel oodatav sajuhulk on kuni 40 mm, esmapäeva jooksul lisandub veel kuni 20 mm.

Ilmateate andmeil on öösel ilm pilves üksikute selginemistega, paiguti on ka udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9, põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s, varahommikul sisemaal ja saartel nõrgeneb ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi.

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Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.