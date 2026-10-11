Haapsalu vehklejad tõid Põhjamaade meistrivõistlustelt kolm medalit

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Nädalavahetusel Norras Stavangeris peetud Põhjamaade meistrivõistlustelt tulid Haapsalu vehklejad koju kolme individuaalmedaliga.

Edukaim on võistlustel Julia Trynova, kes U20 võistlustel saavutas kolmanda koha ja U23 võistlustel esikoha. Teine medalist oli U20 võistlusel samuti kolmandaks tulnud Kristo Kaus.

„Julia võiduga jäin väga rahule, kuna mitu võitu tuli otsustavale torkele,” ütles treener Helen Nelis-Naukas.

U23 võistlusklassis oli Trynoval 32 hulgas vastaseks vehklemisklubi Irem sportlane Elizaveta Tokmakova, kellest Trynova oli 15:6 üle. Seejärel alistas Trynova root