Galerii: Haapsalu Herilased võitsid vastaseid suurelt

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kodupubliku ees Hiiumaa spordikooli võistkonda KK Askus Jetoil suurelt 81:54.

„Võitsime. Kõik said mängida, mis oli kõige tähtsam praegu,” ütles pärast mängu Herilaste peatreener Sten Sokk. Igal veerandajal viskasid Herilased rohkem punkte kui vastased.

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