Galerii: Haapsalu Herilased võitsid vastaseid suurelt

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 45

Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kodupubliku ees Hiiumaa spordikooli võistkonda KK Askus Jetoil suurelt 81:54.

„Võitsime. Kõik said mängida, mis oli kõige tähtsam praegu,” ütles pärast mängu Herilaste peatreener Sten Sokk. Igal veerandajal viskasid Herilased rohkem punkte kui vastased.

Mäng