Herilased võtsid võõrsil võidu

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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased võõrsil TalTech BS/FENSTER võistkonda 78:66.

Herilased läksid kohe alguses mängi juhtima, kuid kaks minutit enne esimese veerandaja lõppu olid vastased vähendanud vahe vaid ühepuntiliseks. Herilastel õnnestus oma punktiarvet kasvatada ja esimese veerandaja lõpuks juhtisid Herilased 18:14.

Teise veerandaja alguses õnnestus TalTechil seis viigistada 18:18 ja siis juba juhtima minna. Esimese poolaja lõpuks võtsid Herilased end kätte ja suutsid poolajal lõpuks taas kahe punktiga juhtima minna 32:30.

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Teisel poolajal jätkus mäng tasavägiselt - kord juhtis üks, kord teine. Kaks minutit enne kolmanda veerandaja lõppu juhtis TalTech kuu