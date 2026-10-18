Katrina Lehis sai maailmakarikaetapil võistkondlikult kolmanda koha

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Katrina Lehis. Foto: BizziTeam
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Katrina Lehis. Foto: BizziTeam

Katrina Lehis sai Eesti epeenaiskonna koosseisus Marokos Casablancas peetud vehklemise maailmakarikaetapil võistkondlikus arvestuses kolmanda koha.

Lehis alistas koos Julia Beljajeva ja Irina Embrichiga 45:26 Türgi naiskonna ja seejärel 38:24 Saksamaa vehklejad. Veerandfinaalis olid Eesti vehklejad 45:34 üle pranstlannadest.

Poolfinaalis mindi vastamisi Venemaaga ja paraku kaotas Eesti naiskond siis 34:45.

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Pronksiheitluses alistasid Eesti epeenaised aga kindlalt 45:22 Ameerika Ühendriikide naiskonna ja teenisid võistkondlikult kolmanda koha.

Meeste võistkondlikul turniiril esindas Eestit koos Filipp Djatsuki ja Erik Tobiasega ka Haapsalu vehkleja Oliver Laasik. Eestlased alistasi

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