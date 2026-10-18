Katrina Lehis sai maailmakarikaetapil võistkondlikult kolmanda koha

Katrina Lehis sai Eesti epeenaiskonna koosseisus Marokos Casablancas peetud vehklemise maailmakarikaetapil võistkondlikus arvestuses kolmanda koha.
Lehis alistas koos Julia Beljajeva ja Irina Embrichiga 45:26 Türgi naiskonna ja seejärel 38:24 Saksamaa vehklejad. Veerandfinaalis olid Eesti vehklejad 45:34 üle pranstlannadest.
Poolfinaalis mindi vastamisi Venemaaga ja paraku kaotas Eesti naiskond siis 34:45.
Pronksiheitluses alistasid Eesti epeenaised aga kindlalt 45:22 Ameerika Ühendriikide naiskonna ja teenisid võistkondlikult kolmanda koha.
Meeste võistkondlikul turniiril esindas Eestit koos Filipp Djatsuki ja Erik Tobiasega ka Haapsalu vehkleja Oliver Laasik. Eestlased alistasi