Pääste: päästjad kustutasid põrandale tehtud lõkke

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18. oktoobri hilisõhtul kell 23.46 teatati häirekeskusele, et Linnamäel tuleb elumajast tossu, sest elanik on maja esimesele korruse põrandale lõkke teinud.

Päästjate kohale jõudes ilmnes, et lõket teinud inimene on agressiivne, mistõttu kutsuti sündmuskohale ka politsei. Päästjad likvideerisid põrandale tehtud põlengu, kontrollisid hoone üle ja tuulutasid ruumid.

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Sündmuskohal käisid Haapsalu ja Risti kutselised ning Palivere vabatahtlikud päästjad.