Kui Haapsalu kohtumajja plaanitakse riigimajade põhimõttel töötavat hoonet, siis riigimajadeks plaanitud hoonetega Riigi kinnisvara aktsiaseltsil (RKAS) plaane ei ole.

Haapsallu oli plaanitud kaks riigimaja: üks Lahe tänavale endisesse maavalitsuse majja ja teine aadressile Ehte 9.

Ehte tänava maja edasise kasutuse kohta pole RKASi teatel otsust tehtud, aga Lahe 8 on RKASi kommunikatsioonijuhi Annely Jõgeva sõnul praegu plaanide ootel. „Tühjalt seismise vältimiseks on see suures osas erasektorile välja üüritud,” ütles Jõgeva.

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Üks üürnik majas on prügifirma Ragn-Sells. Kui ettevõttel eelmise aasta alguses prügiveohange lõppes, siis müüdi maha firma senine hoone Lihula maanteel. Osa ettevõtte kontoritöötajaist, peamiselt raamatupidajad, töötavad nüüd Lahe 8 majas.

„See on ettevõt