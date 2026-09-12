Viigi kooli lõhutud galerii jääb taastamata

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Endisest galeriist jäänud fassaadiavad on plaanis sulgeda. Foto: Malle-Liisa Raigla
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Endisest galeriist jäänud fassaadiavad on plaanis sulgeda. Foto: Malle-Liisa Raigla

Eelmise nädala lõpus otsustasid koolijuht, haridusministeerium ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) esindajad, et augusti lõpus lõhutud galeriid ei taastata.

23. augusti hommikul sõitis prügiauto puruks Viigi kooli hooneid ühendava galerii. Otsasõidu järel deformeerus kahte maja ühendav koridor ning tuli kinnitustest lahti ja purunes osa klaase.

Kahjustused olid sedavõrd tõsised, et galerii v

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