Väike viik sai väliujula

Haapsalu kaasava eelarve võitnud Väikese viigi väliujula sai Lahe tänava äärse parkla juures paika.

Väliujula on H-tähe kujuline. Sellel on kuus treppi, millelt vette minna, ning vetelpäästerõngas.

Väliujula kaldapoolne osa on mõeldud lastealaks, viigipoolsele alale on veel plaanis paigaldada rajapiirded. Ühe ujumisraja pikkus on 25 meetrit ja kokku tuleb radu kolm. Vesi on ujulas 1,8–2,2 meetri