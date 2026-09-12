Häirekeskus: kodus kukkunuid peaks aitama omavalitsus

Siseministeerium on seda meelt, et üksi elavaid ja kodus kukkunud inimesi peaks aitama omavalitsuse sotsiaaltöötajad, mitte politseinikud ja päästjad.

Septembri lõpus teatas häirekeskus omavalitsustele, et ei saada enam politseinikke kodus kukkunud eakaid püsti aitama.

„Kuigi kodus kukkunud inimesed teavitavad tõenäoliselt juhtumist endiselt häirekeskust, pole meil alati võimalik neile operatiivselt abi saata, kui tegu pole kiirabi, pääste või politsei abivajadusega,” seisab häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela allkirjaga kirjas.

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Muudatus sai alguse siseminister Igor Taro määrusest muuta senist reageerimist. Ministeeriumi hinnangul ei ole kodus kukkumised avaliku korra ega siseturvalisuse juhtumid, vaid tervisest või sotsiaalsest abivajadusest tulenev probleem ning politseinikel puuduvad eriteadmised inimese terviseseisundi hindamiseks ja võimalused sotsiaalse abi osutamiseks.

Järjest rohkem kukkumisi

Läänemaa politseijuhi Andrei Taratuhini sõnul reageeris politsei mullu üle Eesti 600 väljakutsele, kus inimene oli kodus kukkunud j