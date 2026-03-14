Päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

Sel suvel valmivast Sunly päikesepargist varastati 5,6 kilomeetrit elektrijuhtmeid. Foto: Urmas Lauri
Haapsalu politseijaoskond on päikeseparkidest kaablite lõhkumise või varastamise asjus alustanud kaheksat menetlust, viimase neist sel nädalal.
Esmaspäeval alustas politsei kriminaalmenetlust, sest Kuke külas asuvas Sunly päikesepargis lõhuti 25. veebruaril 5,6 kilomeetrit elektrikaableid. „Praegu teadaoleva info kohaselt avastas 25. veebruaril Foruse patrull Lääne-Nigula vallas asuva päikesepargi sissepääsu juurest 5620 meetrit alalisvoolukaableid,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Marelle Ulla.
Varguse katse
