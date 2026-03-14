Juhtkiri: lihtlabased vargad

Läänemaa piiril olevas päikesepargis lõhkusid pätid üle viie kilomeetri kaableid. Nende mõte – mida nad lõpuni teoks teha ei jõudnud – oli kaablid minema viia ja ilmselt üritada kuskil vanametalli kokkuostupunktis maha müüa. Et Eestis on kaablite vanametalliks vastuvõtu reeglid üsna karmid, pole võimatu, et nende plaan oli seda teha mõnes teises riigis.

Samamoodi, nagu on kasvanud päikeseparkide arv, on viimasel ajal sagenenud sedasorti pättuste hulk. Haapsalu politsei uurib juba kaheksat sellist juhtumit. Paistab, et need kurikaelad, kelle mõistus ei hakka petukõnede tegemise peale, on taas pöördunud vana kaablite krattimise teema juurde. Nagu 1990ndad oleks tagasi.

