Galerii: Haapsalu laskurid tulid kodus peetud võistlusel Eesti meistriks

Eesti meistriks tulnud Haapsalu poiste õhupüstolivõistkond. Foto: Juhan Hepner
Eesti noorte meistrivõistlused laskmises. Foto: Juhan Hepner
Haapsalu poisid teenisid võistkondlikus õhupüssis pronksmedali. Foto:
Laupäeval Haapsalus peetu noorte Eesti meistrivõistlustel laskmises tulid Haapsalu laskurid poiste võistkondlikus õhupüstoli arvestuses Eesti meistriks. Võistkonda kuulusid Arti Aasav, Kert Christopher Uusoja ja Kaius Lõps.
Lisaks teeniti võistkondlik pronskmedal poiste õhupüssi arvestuses. Tolles võistkonnas olid Arti Aasav, Ralf Loorens ja Raimond Vahtra. Laskmistreener Mati Seppi ütles, et Aasav jäi õhupüstoli individuaalarvestuses ülinapilt pronksmedalist i