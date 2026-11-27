Pea sada aastat tagasi, 1931. aastal ehitas Martnast Haapsallu kolinud ja siin jõukaks saanud kaupmees Villem Kariis Karja tänava äärde maja. Käsitsi tehtud telliskividest fassaadiga kahekordne maja majutas nii kauplust kui ka kaupmeest ennast ning oli linna üks esinduslikumaid. Kariis jättis endast peatänava äärde maitseka monumendi.

Maja elas üle järgneva sõja, okupatsioonid koos nõukogudeaegse vanade hoonete lammutamise ja nende asemele betoonkolosside püstitamised. Maja on kauplusi majutanud enam-vähem kogu aja: näiteks teab suur osa haapsallasi hoonet endise raamatupoena. See, et seal asub nüüd pitsikeskus – ühtaegu pood, muuseum ning ka elav ja arenev kogukonnakeskus –, on väärikale majale enam kui sobiv jätk.

Maja augustis lõppenud põhjalik renoveerimine tõi nüüd muinsuskaitseametilt tunnustuse: Karja 25 tunnistati tänavuseks parimaks muinsuskaitsealal renoveeritud hooneks. Pitsikeskus ja Perepesa on hea näide, kuidas saab maja korrastada küll ühelt poolt muinsuskaitse