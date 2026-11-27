Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kuidas tulete toime praeguse pimeda ajaga?

Heli

Mis sellel viga on? Tuba on soe ja valge.



Artikkel jätkub peale reklaami

Sirje

Sõidan rattaga. Käin rattaga tööl ja lambid põlevad. Tegelikult on ju ilus.



https://youtu.be/xcDTpVhMg6k

Marika

Tegelikult väga raskelt, tahaks ainult magada. Põhimõtteliselt töö hoiab liikvel.



Kärt

Mina tulen hästi toime. Olen lihtsalt rõõmus.



Tarmo

Ei olegi mõelnud. Kui ei lase sellel tuju rikkuda, siis mitte. Pigem teeb natuke uniseks.

