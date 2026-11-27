Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7
Kuidas tulete toime praeguse pimeda ajaga?
Heli
Mis sellel viga on? Tuba on soe ja valge.
Artikkel jätkub peale reklaami
Sirje
Sõidan rattaga. Käin rattaga tööl ja lambid põlevad. Tegelikult on ju ilus.
https://youtu.be/xcDTpVhMg6k
Marika
Tegelikult väga raskelt, tahaks ainult magada. Põhimõtteliselt töö hoiab liikvel.
Kärt
Mina tulen hästi toime. Olen lihtsalt rõõmus.
Tarmo
Ei olegi mõelnud. Kui ei lase sellel tuju rikkuda, siis mitte. Pigem teeb natuke uniseks.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam