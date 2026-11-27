Homme on Haapsalus Hermanis üritus „Jungle Beat Impact”, mis ühendab kodumaise elektroonilise muusika ajaloo tänapäeva tegijate ja kohalike DJdega. Esineb ka Eesti jungle’i ja trummibassi üks teerajajaid – Lu:k (Virko Veskoja).

Lu:ki kõrval astuvad üles Eesti jungle’i- ja trummibassi publikule tuttavad Reglok, Killing Sinatra, Koala ja Street J. Kohalikku DJ-kultuuri esindavad Insight, Ulme Tolm ja Mardus Guru.

„Beat Impacti” korraldab TrummiBassiKoondis ehk TBK – Haapsalu underground- ja alternatiivmuusika huvilistest välja kasvanud seltskond, kes tegutses aktiivselt juba 2000. aastate alguses. Toona korraldati pidusid Haapsalu eri paigus, teiste seas Ehte kohvikus, klubis @Kaheksa, piiskopilinnuses ja isegi veekeskuses.

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Ürituste „Beat Impact” sari naasis pärast kümneaastast paus