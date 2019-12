Haapsalu vanalinna söögikohad on lahti ka madalhooajal

Kui suvekuudel keeb elu Haapsalus ööl ja päeval ning üks suurüritus ajab teist taga, siis talvel on Haapsalu vanalinna söögi- ja joogikohtade külaliste arv märksa väiksem, kirjutab ERR.

Müüriääre kohviku omanik Marget Vatku ütles, et näiteks juuli ja novembri käive võivad kohvikus erineda kolme- kuni neljakordselt. Ometi on nad otsustanud, et lahti ollakse ka madalhooajal, isegi kui seda tuleb vahel teha tippajal teenitud kasumi arvelt.

„Miks me oleme seda teinud? Ma arvan, et vist missioonitundest. Ei taha ju, et Haapsalu oleks seitse kuud aastas kummituslinn. Ka töötajate pärast, sest püsitöötajad ikkagi soovivad aastaringset tööd. Meil on nii spetsiifilised ametid, nagu pagar ja kondiiter ja kokk, et neid ei õpeta välja enne hooaja algust niimoodi sõrmenipsuga,” selgitas Vatku.

Ettevõtte Herman Bistroo & Baar juht Kaisa Ülejõe ütles, et kui suvel on maja esmaspäevast pühapäevani rahvast täis, siis madalhooajal on uksed lahti ainult mõnel päeval nädalas. Abiks on oma niši leidmine.