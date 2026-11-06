Juhtkiri: hea tulemus

Eelmistel USA valimistel sai vabariiklik partei enda kätte mitte ainult presidenditooli, kuhu potsatas Donald Trump, vaid ka kongressi mõlemad kojad. See tähendas, et Trump võis teha, mida tahtis – sõlmida kahtlasi tehinguid, omadele rikkust koguda ja diktaatoreid paitada. Seadusandjad teda takistama ei hakanud.

Sel nädalal peetud valimistel kaotasid vabariiklased aga mõlemad kongressi kojad, kusjuures esindajatekoja veel eriti suurelt. Nii puhast vuuki pole üks partei USA valimistel ammu teinud, seal on tavaliselt püsinud tasakaal või emma-kumma õige pi