Täna õhtul kohtub Haapsalu filmiklubis publikuga näitleja Indrek Ojari, kes on kaasa toonud kaks lühifilmi Rasmus Merivoo „Tulnuka ehk Valdise pääsemise 11 osas” ja Janno Jürgensi „Distantsi”.

„Esimese tegemine oli puhas rõõm ja lustimine – sai hullata vastutusevabalt ja kombata piire täistõsidusega nalja tegemisel. Teise puhul õpetasid rasked tingimused ja andsid uusi tahke rolli loomisel,” ütles Ojari.

„Tulnuka ehk Valdise pääsemise 11 osas” väljatulekust möödub tänavu 20 aastat – seda naljakat lugu, mis räägib rullnokkade elust, on nimetatud ka üheks uuema aja kõige olulisemaks Eesti lühifilmiks.

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„Distants” räägib võõrandunud isast ja pojast, k