Oliver Laasik maailmakarikaetapil 128 parema seas

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Haapsalu vehkleja Oliver Laasik pääses Marokos Casablancas epeevehklemise maailmakarikasarja etapil alagrupist edasi, sai seejärel turniiril ühe võidu ja pääses 128 hulka, kuid pidi siis tunnistama vastase paremust.

Alagrupis sai Laasik kolm võitu ja kolm kaotust ja pääses edasi. Turniiri avaringis alistas Laasik seejärel hiinlase Jianrong Sheni 15:10.

128 parema seas veheldes oli Laasiku vastaseks Kasahstani vehkleja Alexandr Fedotov. Laasik pidi tunnistama vastase paremust tulemusega 7:15 ja 64 parema hulka seekord ei pääsenud.

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