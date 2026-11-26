Riigimetsa majandamise keskus rajab Paralepa metsa õpperaja, mis tutvustab elurikkust, metsakooslusi ja looduses liikumise häid tavasid. Osa tulevasest rajast saab olema ligipääsetav ratastooli ja lapsevankriga.

„Paralepa mets ei ole kohalikele lihtsalt mets linna servas, vaid igapäevane liikumis- ja puhkepaik. Tahame muuta selle paremini ligipääsetavaks ja aidata inimestel metsa elustikku ning erinevaid väärtusi lähemalt tundma õppida,“ ütles RMK külastusala juht Marju Pajumets. Tema sõnul on tööd õpperajal ja rajaelementide valmistamine juba alanud.

Õpperada on 8 kilomeetrit pikk, ulatudes Ungru ojani ja kulgedes ka teisel pool raudteetammi. Samas on võimalik läbida ka raja lühemat varianti. Paralepa õpperada valmib RMK, Haapsalu Spordibaaside ja linna koostöös. Ehituse ajal võivad mõned rajalõigud olla ajutiselt suletud.

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Pajumetsa sõnul kulgeb uus õpperada valdavalt olemasole