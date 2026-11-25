Lihulast läänes, Risti-Virtsu maantee lähedal avatud 55 megavatise (MW) võimsuse ja 250 megavatt-tunnise mahutavusega akupark meenutab kaugemalt vaadates laoplatsi. Akud asuvad konteinerites, mis on välimuselt sellised, mida võib näha lasti vedavatel kaubalaevadel.

Tegelikult salvestab see aga läheduses asuva Kirikmäe 77,5 MW võimsusega päikesepargis toodetud energia, et müüa elektrit tundidel, kui turuhind ja nõudlus on suuremad. Ühtlasi aitab akupark tagada elektrivõrgu stabiilsust kuna pakub vajalikku sagedusreservi.

Akupargi maksumus on üle 40 miljoni euro