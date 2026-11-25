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Läänemaa ühisgümnaasiumi noored valmistuvad lavale tulema uue muusikaliga, mille aluseks on muinasjutt „Seitse venda, seitse õde”.

Pärast nelja aasta pikkust pausi käivad lavastaja Kai Tarmula juhtimisel LÜGi aulas uue muusikali proovid. Tulemust näeb Haapsalu kultuurikeskuse laval viie kuu pärast, aprillis. Tarmulale on see lavastada seitsmes, LÜGile viies muusikal.

„Tükk aega mõtlesime, mis valu või rõõmu sel korral välja elada või millest üldse jutustada. Lõpuks leidsime, et võtame selles eklektilises maailmas ette hoopis muinasjutu,” ütles Tarmula. Nii sai muusikali aluseks Jüri Parijõe kirja pandud eesti muinasjutt „Seitse venda, seitse õde”.

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Tagasi muinasjutu juures

Muusikali libreto kirjutab Anneli Aken, kes meenutas, et tema ja Tarmula esimene koostöö teatri vallas Haapsalu gümnaasiumi näiteringiga enam kui 30 aastat tagasi kandis pealkirja „Neli venda ja neli õde”. „Tundus kuidagi loomulik pärast vahepealseid väga eripalgelisi muusikale pöörduda tagasi eesti muinas