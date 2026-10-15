Toiduarvustus: kas Baltic Restaurants päästis LÜGi koolitoidu?

Seier näitab peagi 12, Läänemaa ühisgümnaasiumis (LÜG) on mõne minuti eest tund lõppenud. Söökla ukse taga reas seisavad gümnasistid, kes eelistavad vanalinna Coopist saadavale Red Bullile ja jahtunud juusturullile ehtsat toitu. Pealegi tasuta saadavat. Ainult ootejärjekord on kole pikk, paneb närvid proovile ja nii mõnegi kannatus katkeb.

Sees hõljub õhus rasva lõhn, pesuvahendi sidrunine aroom ja makaronide keetmisest kerkinud soe aur. See on märk, et söökla on avatud, kokad lõunaunest ärganud ja töö käib. Esimest aastat toitlustab LÜGis Baltic Restaurants OÜ. Kui varasematel aastatel laitsid nii gümnasistid kui ka nii mõnigi pedagoog siinse toidu mekki, siis praegu levivad kuuldused, e