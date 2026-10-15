Terviseradade algatus „Sügissammud” kutsub koolinoori liikuma

Oktoobri jooksul toimub Eesti suurim koolinoorte liikumisväljakutse „Sügissammud”, mis kutsub põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilasi ning klassijuhatajaid rohkem liikuma, samme koguma ning oma klassi ja kooli eest ühiselt pingutama.

„Sügissammude” eesmärk on muuta liikumine noorte igapäeva loomulikuks osaks. Koos sõprade ja klassikaaslastega liikudes kogunevad sammud märkamatult ning aktiivne päev aitab hoida nii füüsilist kui vaimset heaolu.

„Soovime noortele näidata, et liikumine ei ole keeruline ega nõua eraldi ettevõtmist – sammud kogunevad nii kooli minnes, sõpradega aega veetes kui ka looduses liikudes. Kui seda teha koos klassikaaslastega, tekivad lisaks mõnusale liikumis