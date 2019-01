Jõõdre rahvas ootab keskerakondlastelt terviserada

Ridala seltsi juhatuse liige Kairo Raudkatsil õnnestus Keskerakonna tänavakampaania avamisel siinsetele kandidaatidele üle anda Jõõdre külarahva ettepanek Haapsalust Parilani terviseraja ehitamiseks.

“Siiamani on kogu aeg olnud, et valige meid, me teeme teile ära,” nentis Raudkats. Lubadustest pole aga eriti kaugemale seni jõutud.

Raudkatsi sõnul olevat kergliiklustee rajamine Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemislepingus kirjas. Raudkats ütles, et haapsalu linna ja Ridala valla ühinemislepingud kirjas olevat 50 000 eurot enne välja ei käida, kuniks Jõõdre rahvas pole selle kasutamiseks hea plaaniga välja tulnud. Nüüd olevat hea plaan – terviserada – olemas.

Jõõrde külarahvas soovib, et kergliiklustee kulgeks Haapsalu Suurest trummist kuni Parilani välja. Kokku on seda kaheksa kilomeetrit.

Raudkats oli kergliiklustee väimalikkust ka maanteeametist uurinud. Sealt vastatud talle, et Haapsalu ja Parila vahel pole seni ükski jalakäija või jalgrattur auto alla jänud, seega ei plaanita sinna ka kergliiklusteed.

“Terviserada on kergliiklusteest kümme korda odavam,” nentis Raudkats.

Terviserada võib olla pinnastee, selle ehitamiseks on vaja vaid võksa maha võtta ja pinnast natuke siluda. “Meile pole tähtis, mis värvi kass on, peaasi, et hiiri püüab,” kommenteeris Raudkats.

“Reedeks on juba [Haapsalu volikogu esimees Jaanus] Karilaid terviserajaga tegelema hakkava töörühma kokku kutsunud,” ütles Raudkats eile. “Olen optimistlik.”