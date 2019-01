Kihnu ja Vormsi soovivad suveperioodiks lisareisideks rahastust

Kihnu ja Vormsi vald soovivad suvehooajal tihedamat ühendust mandriga ning selle jaoks ka lisaraha, kirjutab ERR.

Kihnu soovib juurde suviseid lisareise, sest sel ajal toimub Kihnus palju üritusi. Kihnu küsis lisaraha valitsuselt oktoobris, regionaalminister Janek Mäggi sõnul on ühistranspordi korraldamise peamine eesmärk kohalike elanike liikumisvabaduse rahuldamine. Ministri sõnul oleks vaja analüüsida Kihnu saare külastuse taluvuspiiri, samuti esmaabi, majutuse ja heakorra tagamise võimekust.

“Ilmselge, et Kihnu mahub suvel külalisi juurde. Viimased aastad on näidanud, etuue laevaga, kus on juba läinud graafik tihedamaks, on tekkinud juurde rohkem teenusepakkujaid. Ja kui ei ole inimesi, kellele oma teenust pakkuda, tekib seisak arengus,” märkis Kihnu vallavanem Ingvar Saare lisareiside vajalikkuse kohta.

Lisareiside pakkumiseks oleks vaja laevale palgata teine meeskond. Pärnumaa ühistranspordikeskuse teatel oleks vajalik lisarahastus umbes 130 000 eurot.

Ka Vormsi vald tahab suvisel tippajal tihedamat graafikut ning ka selleks oleks vajalik palgata täiendavat tööjõudu. “Just see, et ei ole praami paindlikkust, et on jäigalt graafik paigas nende numbritega, mis on võimalik. Aga sageli on just suvisel perioodil vaja paindlikkust juurde,” ütles Vormsi vallavanem Ene Sarapuu.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo ütles, et lisareisid ja täiendava laevapere palkamine nõuaks juurde umbes 130 000 eurot. Tema sõnul anti maanteeametile lisareiside vajadusest teada juba pool aastat tagasi.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik tõi välja, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ja vedaja koostatud analüüs näitas samas, et probleemid on suvel eeskätt nädalavahetustel ja mahajäämisi saaks leevendada lisareiside asemel pigem suurte kaubaautode hajutamisega teistele aegadele.

Lisaraha pole tänavu loota aga ühelgi laevaliinil. “Meie eelarvenumbrid jäävad täpselt samale tasemele kui 2018, nii et meil ei ole võimalik mitte kuhugi mingit lisamahtu juurde panna. Meil on isegi see küsimus, et olemasolevad lepingud tänu kütuse kallinemisele, tööjõukulude kallinemisele võivad ka 2019 kallimaks minna. Juba sellest vaatevinklinst, mis puudutab eelarvevõimalusi, meil ei ole võimalik sellist taotlust rahuldada,” sõnas Männik.