Pank kutsub noori rahatarkuse programmi

SEB koolisaadikute programm alustab seitsmenda lennuga ja kutsub Läänemaa noori samuti osalema, teatas pank. Programmi jooksul koolitatakse noori isikliku finantsjuhtimise, investeerimise ja ettevõtluse teemadel, et neid teadmisi jagada oma kaasõpilastega.

Algatuse käigus saavad noored lisaks finantsteemadele praktilisi teadmisi teistelgi teemadel nagu avalik esinemine, isikliku brändi loomine ja ühismeedia. Terve teekonna vältel on noortele toeks SEB mentorid.

Mullu liitus panga koolisaadikute programmiga 121 noort 12 Eesti maakonnast. Programmis täiendasid noored end finantskirjaoskuste alal ning andsid kokku rekordilised 673 rahatarkuse tundi, millest sai üle Eesti osa 16 036 õpilas