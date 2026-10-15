Kadri Paas: ükskord need maksud tõusevad niikuinii

Ükski poliitik ei valeta kõlavalt ega soravalt. Ent poliitiline vale tähendab valimiseelset vaikimist selle kohta, kes tasub lõpuks kalli lubaduse arve.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu lubab kevadel pöörata uue lehekülje, loobuda automaksust ja kliimaseadusest ning langetada kütuseaktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemele. „Esimese stuudio” saatejuhi küsimusele, kust leiab Isamaa raha maksutõusude ärajätmiseks, jättis Reinsalu sisuliselt vastamata. Nagu ikka. Keskerakond lubab samuti automaksu kaotada, olles juba esitanud eelnõu toiduainete käibemaksu langetamiseks üheksale protsendile.

Järgmise aasta eelarves on tulu 19,4 ja kulu 20,2 miljardit eurot, koos investeeringutega 21,3