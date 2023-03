Rahalist võitu noolinud laenuportaalide kuldklient Antit tabas mitu halba üllatust

Anti on laenuportaalide vana külaline. Mitte, et ta oma kohustuste täitmisega otseselt hädas oleks, kuid säästmine pole kunagi teda eriti paelunud ning alati tundus palju lihtsam kas järelmaksuleping sõlmida või väikelaen võtta. Küll vajas veekeedukann vahetamist, küll tundus, et telefon on aeglaseks jäänud ja mitu mudelit maas, küll oli vaja lastelastele jõulukinke osta – ei saa ju naabrist halvem olla, eriti kui palgapäev on alles mägede taga. Kokku on Antil neli erinevat laenukohustust, mille eest peab ta igas kuus maksma 325 eurot.

Ühel õnnetul päeval, kui Anti auto oli katki läinud ja ta nägi autoosade portaalides hinda, ohkas ta: „tuleb vist jälle üks laen võtta..“ ning hakkas laenuportaalis pakkumisi võrdlema. Kahjuks ükskõik, kuidas Anti enda finantsandmeid laenukalkulaatorisse ei sisestanud, ei olnud tal võimalik soovitud mahus laenu saada. „Saaks vaid olemasolevaid kohustusi väiksemaks, siis jaksaksin küll,“ mõtles Anti. Vaadates oma laenukohustusi märkas ta, et maksab 168€ kuus aasta alguses võetud korteriga seotud väikelaenult (5000€, 60 kuud, fikseerimata intressimääraga), millega ta oli oma korteri aknad lasknud ära vahetada. See oli üle poole tema praegustest igakuistest maksetest!

Mõeldud, tehtud! Anti võttiski uue 5000 eurose laenu, mille kuumakse oli 101 eurot. Rahaline võit kuus tundus esmapilgu täiesti arvestatav – 67 eurot. Kui Anti läks aga oma akende vahetamise laenu lõpetama, tabas teda aga mitu halba üllatust. Krediidiandja oli valmis laenulepingu ennetähtaegselt lõpetama, kuid viitas lepingupunktile, mis näeb ette 3 kuud etteteatamist ja saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest laenulepingu lõpetamise tasuna. Lisaks oli Anti suures säästuhoos unustanud tähele panna, et selle uue laenuga tulid kaasa ka erinevad lepingu- ja haldustasud ehk tegelik soovitud hinnavõit oli planeeritust kõvasti väiksem.

Õnneks on see Anti lugu väljamõeldud. See aga ei tähenda, et sarnaseid olukordi päriselt ei juhtuks. Inimestel on arukas soov oma laene mõistlikumaks refinantseerida, kuid ei süvene eelmiste laenulepingute lõpetamisega kaasnevatesse tagajärgedesse.

Kokkuvõtvalt toome välja, et refinantseerimisele tasub mõelda. Aja jooksul võivad turul pakutavad laenud odavamaks minna ja finantsseisund paraneda ning tasubki iga aasta oma rahalised kohustused üle vaadata. Ei tasu aga unustada, et ka refinantseerimise puhul on tegemist finantskohustusega ning tuleb arvestada igasuguste riskide ja kuludega.

Millega arvestada laenude refinantseerimisel?

Tarbija võib täita oma finantskohustused ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne tarbija krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ega muid kulusid.

Kui soovitakse refinantseerida mitut varem võetud laenu, siis võivad iga erineva lepingu puhul kaasneda ennetähtaegse tagastamise kulud.

Enne laenude refinantseerimist tasub välja selgitada, kas varasemas tarbijakrediidilepingus sisaldub krediidiandja õigus nõuda krediidi ennetähtaegse tagastamise korral hüvitist või kolme kuu intresse.

Krediidiandja õigus nõuda tarbijalt krediidi ennetähtaegse tagastamise eest tasu sõltub sellest, kas tegemist on fikseeritud või fikseerimata intressimääraga tarbijakrediidilepinguga.

Fikseeritud intressimääraga tarbijakrediidilepingu korral on krediidiandjal õigus nõuda tarbijalt mõistliku kahju hüvitamist. Hüvitise suurus ei tohiks olla suurem kui 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja tarbijakrediidilepingus kokkulepitud tarbijakrediidilepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta. Kui nimetatud periood on aasta või lühem, siis võib nõuda hüvitist 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast.

intressimääraga tarbijakrediidilepingu korral on krediidiandjal õigus nõuda tarbijalt mõistliku kahju hüvitamist. Fikseerimata intressimääraga tarbijakrediidilepingu puhul, mis on seotud elamukinnisvaraga , võib krediidiandja nõuda tarbijalt saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest.

intressimääraga tarbijakrediidilepingu puhul, mis on seotud , võib krediidiandja nõuda tarbijalt saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest. Kui tarbija avaldab soovi elamukinnisvaraga seotud kohustused varem täita, peab krediidiandja esitama andmed ennetähtaegselt tagastatava summa ja tarbijalt nõutava hüvitise suuruse kohta ning põhjendama oma otsuseid. Näiteks, kuidas arvutatakse tagastamata põhisumma ja krediidiandja hüvitise suurus jms.

Tuleb hoolega tähele panna, kas ja millised lepingu sõlmimise või muud tasud ja kulud kaasnevad refinantseerimislaenu võtmisega.

Dain M. Muru, Kristin Truus

TTJA ettevõtluse osakonna juristid