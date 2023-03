Eesti noor žanrifilm tõstab HÕFFil pead

Teist aastat järjest esitleb Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival noorte eesti autorite žanrifilmide kassetti „Õudne Eesti”.

Korraga jõuab ekraanile viis lühimängufilmi – punkmuusikalist õuduskomöödiani.

„„Õudne Eesti” näitab, et esile on kerkimas terve plejaad noori filmitegijaid, kes julgevad katsetada põnevate žanritega, kaotamata isikupära, uljust ja mängulusti – kõike seda, mida noortelt ennekõike oodatakse,” ütles HÕFFi juht Helmut Jänes, kes kasseti kokku pani.

„Rentsli krahvid” on punkmuusikal emast ja pojast, kes töötavad prügisorteerijatena – kui algab üleriigiline prügisorteerimiskampaania, mis ähvardab nad töötuks jätta, kuulutavad nad välja sõja kõigi nende vastu, kes kampaanias osalevad.

„See on film, mis ei hoia tagasi. Ta ei karda midagi ega kedagi. Ta on täpselt selline, nagu ta olla tahab. Ta on prügi,” ütleb režissöör Raoul Kirsima oma linateose kohta, kus kõlab Giuseppe Perverdi Big Bandi muusika.

Autor võitis mullu õudusfilmi „(Ära) vaata” eest Georges Mélièsi nimelise Euroopa lühikeste fantaasiafilmide konkursi Haapsalu osavõistluse.

„Topelt Turbo” on vendade Raul ja Romet Esko kauaoodatud ulmeseiklus, milles kaksikutest politseinikud Nana ja Lulu imbuvad illegaalse tänavavõidusõidu maailma, et tabada üliohtliku topeltturbomootori varas.

„Nälg” on absurdne õuduskomöödia perekonnast, kes ei ole nõus nälja kiuste kartuleid sööma ja leiutab viinakuradist isa initsiatiivil viisi, kuidas ellu jääda.

„Tahan vaatajat üllatada ja ootamatustega naerutada,” on öelnud režissöör Katariina Aule ise oma filmi kohta.

„Tiiu ja draakon” on koroonapiirangutest inspireeritud absurdikomöödia – inimesed kogunevad väljas möllava draakoni eest põgenedes tädi Tiiu juurde tantsupeole, kuid olukord väljub peagi kontrolli alt. Režissöör Teresa Juksaar võitis 2021. aastal filmi „Kuningas” eest lühifilmide ja animatsiooni festivalil PÖFF Shorts rahvusliku konkursi.

„Tõus” on ulmefilm 10-aastasest Lilitist, kes satub õppelennul üksi võõrale planeedile. Algab võidujooks ajaga, et leida pääsetee, enne kui külm ja nälg talle saatuslikuks saavad. Filmi autor on Alesja Suzdaltseva.

Kõik viis lühifilmi on valminud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti eriala tudengitöödena ja hakkavad Haapsalus võistlema ka parima kodumaise žanrifilmi tiitli pärast.

Lisaks osalevad parima Eesti žanrifilmi võistlusel kolm pikka filmi.

Esimest korda pärast PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film toimunud esilinastust jõuab Haapsalus publiku ette Rain Rannu oodatud kogupereulmefilm „Lapsmasin”.

Rabas koos vanematega puhkust veetev 9-aastane tüdruk eksib ära ning jääb lõksu maa-alusesse punkrisse, kus salajane idufirma arendab inimesest targemat tehisintellekti. Nii tüdruk kui tehisintellekt soovivad põgeneda.

On tähelepanuväärne, et tegu on ühe esimese filmiga maailmas, mille visuaalsed efektid on loonud tehisintellekt.

Võistlustulle asuvad ka Tanel Toomi ulmepõnevik „Viimane vahipost” ja Susanna Smanjovi trash-film „Nõiad otse põrgust” – viimase puhul on tegu koguni maailmaesilinastusega.

Kõiki filme tulevad Haapsallu esitlema nende autorid.

Konkursi võitja valib taas välja Haapsalu noortežürii, kuhu kuuluvad Sander Põldmaa, Karoliina Lääne, Uku Viispert, Karlote Karm ja Christopher Kampmann.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28.–30. aprillini. Kuni 31. märtsini on festivalipassid ja avamise piletid müügil soodushinnaga.

Festivali avavad ansambel Winny Puhh ja Haapsalu linna algkooli mudilaskoor, avafilmiks on 1959. aastast pärit muinasjutufilm „Sampo”, kus mängib ka Eve Kivi.

Kogu kava kuulutatakse välja ja üksikpiletite müük algab 13. aprillil.