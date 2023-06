Suvevaheaeg kisub kalliks? Kuidas sisustada laste koolivaheaega rahakotisõbralikult?

Kauaoodatud suvi ja puhkus koolist on kohal. Lähikuudel on lastel palju vaba aega ja nende lõbustamine võib väga kulukaks minna. Seda eriti juhul, kui tegemisi võetakse ette kogu pere või suurema seltskonnaga. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse ekspert Mari-Liis Jääger annab 10 ideed, kuidas sisustada laste koolivaheaega nii, et ei peaks üleliia raha pärast muretsema.

Avasta avalike parkide võlusid

Pea igas Eesti linnas on mõni park, kus saab mõnusalt vaba aega veeta. Suurematest parkidest leiab ka jõulinnakuid, kus saab vabas õhus trenni teha, või mänguväljaku, kus lapsed võivad mängida, ronida ja liugu lasta. Parkides on ka piisavalt ruumi, et mänge mängida. Haara lendav taldrik, mängukaardid, indiaca või jalgpallkaasa!

Hoia kultuurielul silm peal

Suvi kostitab vabaõhuüritustega, millest mõned on prii sissepääsuga. Näiteks saab tasuta külastada keskaja päevi Tallinna vanalinnas, Tallinna merepäevi, Emajõe festivali Tartus ja muinastulede öö sündmusi üle Eesti. Sageli astuvad lavadel üles artistid, kelle kontserdikülastuse eest peaks mõnel muul ajal pileti ostma. Seega on hea kasutada võimalust nende loomingut nautida mõne suuremal üritusel.

Lisaks tasub olla aasta ringi kursis kohalike tasuta ürituste ja kogukonnakeskuste tegevustega, sest just sealt võid leida mõne toreda ürituse terve pere või pere nooremate jaoks.

Õue sportima

Trenni tegemine ei pea olema kallis. Paljudes linnades saab tasuta külastada staadione, jõulinnakuid ja terviseradu. Mõnes kohas on tasuta lauatennise mängimise või spordisaali kasutamise võimalus. Leiab ka palliplatse, kus saab tennist või korvpalli mängida, samuti rulaparke ja pump track’e, mis on mõeldud rula või trikijalgrattaga sõitmiseks. Käib ju parajasti ka liikumisaasta, seega sport on igati tervitatav.

Väljas söömise asemel piknikule

Väljas söömine või toidu tellimine läheb sageli väga kulukaks. Rahakotisõbralikum on valmistada toit kodus ning näiteks perega piknikule minna. Samuti saavad lapsed ise sõpradega koduhoovis pikniku korraldada. Juba toidu valmistamisse laste kaasamine on hea viis, kuidas nende aega sisustada ning samal ajal uusi teadmisi jagada.

Noorte esimesed töökatsetused

Esimene samm töömaailmas on lapsele väärtuslik ja meeldejääv kogemus. Suvi on selleks ideaalne aeg, sest noortel on aega ning tööandjatel rohkem hooajalisi tööpakkumisi. Ühtlasi teenib noor endale nii ise taskuraha, selle asemel et oma sääste kulutada. Suvetöö leidmiseks tasub koos lapsega uudistada tööportaale, kus on suvetööks sobivad pakkumised või tööampsud välja toodud.

Tasuta tarkust koguma

Kui suvekuumust ja liigutamist on juba parajalt saanud, siis tasub lapsed ka raamatukokku suunata. Raamatukogust saab laenutada raamatuid, aga ka mänge, heliloomingut, aiatööriistu ja spordivahendeidki. Lisaks raamatutele ja värsketele ajakirjadele leiab mõnest raamatukogust võimaluse kohapeal arvutimänge mängida, videosaalis muusika- ja filmikogusse kuuluvaid filme vaadata, helisalvestisi kuulata ning vahest ka mõnda pilli mängida. Seega tasub uurida, mida head sinu kodukandi raamatukogul on pakkuda.

Talgud kodus või maal

Kui on mõni tegevus, mis vajab kodus tegemist, kuid ootab töömehi või lihtsalt pealehakkamist, siis miks mitte võtta see asi ette koos terve perega. Näiteks aia värvimine, kiviktaimla korrastus, kodu või suvila suurkoristus. Teenuste sisseostmise asemel saab selle raha kokku hoida ning perega oma majapidamisse panustada, mõne uue oskuse omandada või lihtsalt koos aega veeta.

Kodune kinoõhtu

Lase lastel korraldada kodune kinoõhtu, kus vaatate kogu pere lemmikfilme, -sarju või -animafilme. Saate ise teha popkorni, luua mõnusa olemise, valmistada maitsvaid suupisteid ja saada tõelise kinokogemuse kodust lahkumata. Kodused kinoõhtud võivad kujuneda ka populaarseks laste sõprade seas, eriti kui teha filmide seltsis teemaõhtuid, kus on temaatilised mängud ja söögid.

Loov lähenemine tasub ära

Internetist on võimalik leida väga erinevaid ideid ja näiteid, mida lastega koos meisterdada või milliseid katseid teha. Koduste vahenditega saab näiteks joonistada, maalida, värvida või lõigata. Väga väheste vahenditega on võimalik korraldada luulevõistluse, koostada ristsõna või leiutada. Kui vanemad peavad tööl käima, siis saab ideed enne paika panna ning lapsed hoidja või vanavanemate seltsis tegutsema jätta. Vanematele lastele saab teha orienteerumismängu oma kodukandis või aias. Loovusel pole piire!

Lase Eestil end üllatada

Kui loetleda Eesti linnu, kus sa veel käinud pole, ei pruugi Eesti üldse enam nii väike tunduda. Eestis on palju kauneid paiku ja saari, kus saab looduse ilu nautida. Näiteks Taevaskoda Lõuna-Eestis, saared, Ontika pankrannik Ida-Virumaal ja rabad. Suvel on hea võimalus külastada randu kohtades, kuhu sa muidu ei satu, näiteks Roostal, Võsul, Laulasmaal, Porkunis või Pühajärvel. Alati ei pea välismaale põrutama, et reisielamusi saada.

