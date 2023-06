Ohutu jaanilõkke tegemine päästab suuremast kahjust

Jaanipäevani on vaid loetud päevad ja paljud on jaanipeo ettevalmistustega alustanud. Teadagi kuulub jaanipäeva traditsioonide juurde lõke, tore seltskond ja hea tuju. Kuigi päikesepaistelised ilmad on suvenautlejatele meelt mööda, on sel siiski ka omad riskid. Seetõttu on iga-aastane meelespea oluline – loe, mida soovitab Gjensidige kindlustus lõkke tegemisel silmas pidada, et õhtu kulgeks ohutult kõigi jaoks.

Tänavuse suve algus on olnud erakordselt kuiv ja juba praeguseks on üle Eesti olnud mitmeid metsa- ja maastikutulekahjusid. Seetõttu on jaanilõkke tegemisel ettevaatlikkus ääretult oluline ning tule tegemisega kaasnevad võimalikud ohud tuleks hoolikalt läbi mõelda. Tuleohutuse seadus paneb absoluutselt igale isikule kohustuse tagada tuleohutus, sh looduses ja rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.

„Jaanilõket tehes tuleks igal maaomanikul mõelda enda ja lähinaabrite vara ning piduliste tervise peale ning järgida tuleohutusnõudeid – enne tule tegemist veendu, et lõkkekoht oleks hoonetest ja mistahes looduslikust või ladustatud põlevmaterjalist ohutul kaugusel, tuule suund ja tugevus ei soodustaks tule laialikandmist, lõkke või grilli juures oleks valmis esmased tulekustutusvahendid, pinnas niisutatud, lõkke ümber paigutatud kivid või kaevatud pinnasevall,“ sõnas Gjensidige Eesti ärikliendi kindlustustoodete vanem-riskijuht Raul Suup.

Praegusel tuleohtlikul ajal on keelatud looduses suitsetamine, grillimine ning küttekoldevälise lõkke tegemine. Kuigi nädala ilmaprognoos lubab lähipäevil hoo- ja äikesevihma, on lõplikku ilma siiski hetkel veel raske ennustada. Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet ütles, et esialgu on päästeamet andnud loa jaanilõkke tegemiseks, kuid kindlasti hoitakse silma peal ilmaprognoosil. „Tuletegemise keeld metsas ja maastikul endiselt kehtib, kuid külaplatse ja koduaedu keelualade sekka jaanipühade ajal ei arvestata,“ sõnas Taavet.

Kindlustusseltsi sõnul ei ole varasematel aastatel jaanitule tegemine märkimisväärselt rohkem õnnetusjuhtumeid põhjustanud, kuid suuremaid kahjusid on toonud näiteks hooletu grillimine hoone vahetus läheduses. „Sel aastal oleme aga olukorras, kus peame korduvalt ja tõsiselt viitama erakordselt kuivadele ilmadele. Et tuleõnnetus meeleolukat jaaniõhtut ära ei rikuks, siis võiks jaanilõke olla kindlasti tavapärasest tagasihoidlikum ja „kitsastes oludes“ oleks mõistlik kaaluda isegi sellest loobumist” manitseb Raul Suup. Samuti paneb Gjensidige kindlustus kõigile südamele, et pikalt kasutuseta seisnud grill tuleks enne kasutamist üle vaadata ning veenduda, et see oleks töökorras. Erilist tähelepanu vajavad just gaasigrillid ning soovitatav oleks enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend ja sealsed ohutusnõuded.

Selleks, et saaksid südamerahus head seltskonda ning jaaniõhtut nautida, pea kinni järgmistest ohutu tuletegemise kuldreeglitest: