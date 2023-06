Pääste: jaanituld tohib teha vaid äärmises ettevaatlikkuses, aga mitte metsas

Möödunud nädalal kehtestatud tuleohtlik aeg jääb kehtima ka jaanipühade ajaks, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kogukondade ja omavalitsuste korraldatavad jaanituled võivad toimuda, sh võib lõket teha oma koduhoovis.

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine. Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.

Päästeamet soovitab jaanilõkked üldse ära jätta, kuid kui see siiski on väga oluline, tuleb tuleohutusse suhtuda äärmise hoolsusega:

Lõke tuleb teha võimalikult kaugele põlevmaterjalidest nt hoonetest ja metsast. Paik, kus tohib lõket üldse teha, peab olema igati hooldatud, st muru niidetud. Lõke tuleb ümbritseda pinnasevalli või kividega ja lõkke ümbrus tuleb puhastada prahist! Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule. Lõket ümbritsev pinnas võiks olla niisutatud, et tuli mööda kuivanud muru edasi ei leviks. Kindlasti peavad lõkke juures valmis olema esmased tulekustutusvahendid ning peo lõppedes tuleb veenduda, et tuli on ka kustunud ning hõõguvat sütt ei ole. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist. Päästeamet soovitab tungivalt valida lõkkevalvur, kes jälgib lõket süütamisest kuni selle kustumiseni, et lõkke tegemine oleks ohutu.

Juhul, kui tuli siiski käest ära läheb, tuleb kohe helistada hädaabinumbril 112.

Selle nädala alguseks prognoosib keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja kuni 31 kraadi, saju võimalus on väga väike. Seega suureneb tuleoht veelgi.

Päästeamet jälgib ilmaolusid ja päästesündmusi pidevalt ning juhul, kui olukord peaks muutuma, siis antakse uued korraldused.

Lõkete tegemise, grillimise ja teiste tuleohutust puudutavate küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247. Vaata ohutu lõkke tegemise reegleid ka siit: https://kodutuleohutuks.ee/ohutu-loke/

Korduma kippuvad küsimused

Kas kortermaja juures olevat ja majale kuuluvat haljasala loetakse ka koduhooviks, kus tohib lõket teha?

Jah, tohib, kuigi soovitame ka seal tuld mitte teha – siiski, kui see ala on ühismaja koduhoov ja korteriühistu seda lubab, lubame ka meie. Tuld tehes on siiski kohustus järgida kõiki ohutusreegleid – st lõke, grill ei tohi olla lähemal kui 8 m hoonetest ja põlevmaterjalidest, peab olema tagatud piisavalt kustutusvahendeid, tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta ja tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning valmistada pinnas korralikult ette (niisutada maapind, puhastada prahist ja ümbritseda lõke pinnasevalli või kividega).

Kas järve/mere ääres tohib lõket teha?

Looduses valitseb praegu väga suur tuleoht ning soovime vältida igasuguse tule loodusesse viimist. Ehk et ka seal tuld teha ei tohi, eriti juhul, kui ümbruses on ka kuiv roostik või muu taimestik, kuhu säde võib lennata ja tulekahju tekitada.

Puuküttega haagissaun ja gaasigrill – kas on lubatud kasutada looduses/maastikul tuleohtlikul ajal?

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuete määruse kohaselt on grillseade küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja. Seega ei sauna ega ka gaasiga töötavat grilli ei ole metsas lubatud kasutada – iga säde võib tekitada ohu tulekahjuks.