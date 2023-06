Viis ideed, mida kinkida koolilõpetajale

Kooliaktuste hooaeg on käes ja lõpetajad valmistuvad lõpupidudeks. Juba on vanemad ja sugulased mures, mida kinkida peagi iseseisvat elu alustavale noorele. Kui ühed valivad erinevaid meelelahutusi ja materiaalseid asju, siis teised otsivad kingitust, mis noorele tulevikus kasuks tuleb. Kingitused, mis aitavad tagada noorele helge ja stabiilse rahalise tuleviku, on väga väärtuslikud.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen ütleb, et lapsevanemate roll laste sobivate rahaliste harjumuste kujundamisel ja materiaalsele turvalisusele aluse panemisel on äärmiselt oluline, mistõttu tasub mõelda kingitustele, millel on pikaajaline väärtus. Ekspert jagab ideid sellisteks kingitusteks.

Finantskirjaoskuse omandamiseks vajalikud vahendid

Võib-olla kõige olulisem eeltingimus, mis aitab lapse rahalist tulevikku tagada, on finantskirjaoskuse arendamine. Kuigi selle eest on oluline hoolitseda juba väikesest peale, ei ole kunagi hilja alustada õppimist või oma teadmisi süvendada. Seda eesmärki silmas pidades tasub kooli lõpetamisel kinkida harivaid raamatuid või kursusi finantskirjaoskuse omandamiseks. Selline kingitus võimaldab lapsel süvendada finantsteadmisi ja -oskusi, aitab tal paremini mõista finantseesmärkide seadmist ja ratsionaalseid finantsotsuseid. Vajalik kingitus kogu eluks.

Säästu- või investeerimiskonto

Lõpetaja nimele avatud kogumis- või investeerimiskonto või kogunev elukindlustusleping võib olla lapse rahalise tuleviku jaoks äärmiselt kasulik kingitus. Vanema esialgne investeering sellisele kontole on lapsele hüppelauaks, et oma tulevikueesmärkideks säästa. Selline kingitus on palju kasulikum kui lihtsalt ümbrikus kingitav raha. Iseseisvat elu alustavale noorele sobiv säästmisvahend ei saa mitte ainult anda suuremat rahalist kindlustunnet, vaid aitab mõista säästmise ja pikaajalise investeerimise olulisust ja põhimõtteid. Säästukonto või tähtajalise hoiuse avamine on väärt kingitus ka tänu tõusvatele intressimääradele, mis teenivad säästudelt suuremat tulu.

Personaalne konsultatsioon

Professionaalse finantseksperdi konsultatsioon, mille käigus koostatakse individuaalne personaalne finantsplaan vastavalt noore huvidele, eesmärkidele ja prioriteetidele, võib eksperdi hinnangul mõjuda pikemas perspektiivis positiivselt. “Professionaalsed nõuanded aitavad suunata last õigel teel rahalise edu suunas. Igasugust eesmärki – ka rahalisi eesmärke – on läbimõeldud plaaniga alati lihtsam ellu viia. Samas võib finantseksperdi konsultatsioon sümboliseerida iseseisva noore inimese elu algust, uude etappi astumist,“ räägib Hakiainen.

Ettevõtlusõpe

Kui laps näitab üles huvi ettevõtluse vastu või tal on selleks annet, tasub seda omadust arendada. Lõpetajale võib kinkida ettevõtluse arendamise raamatu, mõne kuulsa ettevõtja inspireeriva eluloo või näiteks äriväljaande tellimuse. Kasulikud võivad olla ka äriarenduse, juhtimis- ja muude edukaks äritegevuseks vajalike omaduste ja oskuste arendamise kursused. Isegi kui noor lõpuks ettevõtjaks ei hakka, tulevad koolitusel omandatud oskused ja teadmised kasuks ka muudes valdkondades ning samas aitavad tagada tema finantsstabiilsust.

Tööriistad professionaalse edu saavutamiseks

Heaks investeeringuks lapse tulevikku võivad eksperdi sõnul olla ka teatud tehnilised vahendid, mis aitaksid lapsel valitud erialal läbi lüüa. Näiteks kui laps tahaks oma tulevikku seostada programmeerimise või graafilise disainiga, siis miks mitte anda talle kvaliteetne arvuti või vajalik tarkvaralitsents? „See annaks tööriistad enesekindlaks alustamiseks ja huviala harjutamiseks. Teiseks heaks lahenduseks võiksid olla kursused noort huvitavatel aladel, mis annaks talle teatud oskused ja aluse edukaks karjääriks. Tänapäeval pole puudust erinevatest koolitustest, millesse tasub investeerida. Need aitavad noorel lihtsamalt ja kiiremini tööturule siseneda, pannes sellega tugeva aluse majanduslikult stabiilsele tulevikule,“ räägib Hakiainen .

Ükskõik, millise koolilõpukingi pere valib, peaasi on, et see vastaks lapse enda eelistustele ja soovidele. Lisaks on oluline teadvustada, et üks kingitus ei asenda järjepidevat tööd – lapse rahalised harjumused ja kirjaoskus peaksid kujunema juba varakult ja mitte ainult – lapsed on oma vanemate peegel, seega on hea kui ka vanemad näitavad asjakohast eeskuju.