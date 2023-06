Jaanipäeva eel: purjus sõpra vette ei lasta!

Jaanipäev ja sellele järgnev pikk nädalavahetus paneb rannavalvurid muretsema: alles möödunud nädalal päästis vetelpäästja Tartumaal ühe uppumisohus nooruki, kuid pikad pühad on veel ees.

Nädalavahetusel reageeris G4Si vetelpäästja juhtumile, kus 19-aastane noormees ei suutnud enam omal käel veepinnal püsida, mistõttu kutsusid ta sõbrad viivitamalt appi meie vetelpäästja. “Vetelpäästja tõi noormehe kaldale, kelle uppumisohule reageeriti õnneks niivõrd kiiresti, et ta kiirabi ja elustamist ei vajanud,” teatab G4Si Lõuna Piirkonna rannavalve juht Argo Raag.

Kuigi antud õnnetust võis pidada Raagi sõnul pigem õnnelikuks, sest kogu asi piirdus vaid ehmatusega, muudavad saabuvad pikad pühad teda murelikuks, sest teada on, et Jaanipäeva pidustustelt ei puudu ka alkohol . “Üks asi on see, et veekogude ääres on alkoholi joomine keelatud, mis on kusjuures rannavalvurite jaoks üheks suuremaks murekohaks. Kui aga keegi seda teeb, siis siin kehtib sama reegel, mis autorooli istumisega: purjus sõpra vette ei lasta!” palub Raag kõikidelt rannakülalistelt.

– keelatud on suplusvees ennast pesta ja seal urineerida ning viibida alasti. Jälgi liigse lärmi tekkimist – vali hääletoon ja muusika on rannas keelatud, sest need segavad teisi rannakülalisi.

– vali hääletoon ja muusika on rannas keelatud, sest need segavad teisi rannakülalisi. Pea silmas tervislikke eluviise – alkoholi tarbimine ja suitsetamine on avalikus supelrannas keelatud.

– alkoholi tarbimine ja suitsetamine on avalikus supelrannas keelatud. Koduloomad jäta koju – koerad, kassid ja muud loomad (sealhulgas eksootilised koduloomad) on rannas keelatud.

– koerad, kassid ja muud loomad (sealhulgas eksootilised koduloomad) on rannas keelatud. Klaas ei kuulu randa ja killud ei too õnne – killud rannaliival toovad ohtralt muret rannavalve meedikutele ning pisaraid ja valu külastajatele, seetõttu on klaas rannas keelatud. Eelmisel hooajal ja ka eelnevatel aastatel on just klaasist tingitud lõikehaavad nõudnud kõige rohkem meedikute sekkumist.

– killud rannaliival toovad ohtralt muret rannavalve meedikutele ning pisaraid ja valu külastajatele, seetõttu on klaas rannas keelatud. Eelmisel hooajal ja ka eelnevatel aastatel on just klaasist tingitud lõikehaavad nõudnud kõige rohkem meedikute sekkumist. Jälgi lapsi – oma avastamishuvi ja väledate jalgade tõttu on lapsed kiirelt silmist kaduma ning see võib lõppeda väga kurvalt.

– oma avastamishuvi ja väledate jalgade tõttu on lapsed kiirelt silmist kaduma ning see võib lõppeda väga kurvalt. Grillimine ja telkimine jäägu selleks ettenähtud kohtadesse – rannas on need jätkuvalt keelatud.

– rannas on need jätkuvalt keelatud. Pea lugu puhtast liivast – ole hea ja ära jäta randa midagi maha. Isiklikud esemed võtad ju endaga lahkudes kaasa, ära siis prügi ka maha jäta.