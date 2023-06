Elisa hoiatab Elisa nimel tehtavate õngitsuskõnede eest  

Küberrünnakute uue lainena on Elisa kliendid hakanud saama venekeelseid õngitsuskõnesid, mille teel püütakse neilt kätte saada isiklikke- või finantsandmeid.

Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul on Elisat teavitatud juhtumitest, kus kliendid on saanud õngitsuskõnesid isikutelt, kes väidavad end helistavat Elisast. Kõnes soovitatakse klientidel alla laadida kaughaldustööriist. Teatatud on, et kõned on tehtud vene keeles, täpsed üksikasjad on veel selgumisel.

Kraft rõhutas, et taolistesse kõnedesse tuleb suhtuda äärmise ettevaatlikkusega. „Paraku on tegemist petukõnedega, mille eesmärgiks on saada ligi inimeste arvutitele ning seeläbi suunata kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga inimesi sisse logima Elisa iseteenindust jäljendavale petulehele,” rääkis Elisa infoturbejuht. „Kui inimesed logivad sisse keskkonda, siis taustal logitakse klientide iseteenindusse ning kurjategijad saavad ligi klientide iseteeninduses nähtaval olevatele andmetele ning teha klientide nimel toiminguid,” lisas ta.

Elisa julgustab kliente olema valvel ning teavitama kahtlastest tegevusest meili-aadressil security@elisa.ee. Samuti palub Elisa teada anda, kui klient on Elisat jäljendanud petukõne ohvriks langenud. “Kui saame teada klientidest, kes on õngitsuskõne ohvriks langenud, kindlasti analüüsime intsidenti ja proovime aru saada, mis kahju klient kannatanud on ning jätkame selle probleemi tähelepanelikku jälgimist ja võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada meie klientide turvalisus,” sõnas Kraft ja lisas: “Soovime kõikidele meelde tuletada, et tuleb olla ettevaatlik ootamatute kõnede või sõnumite saamisel, eriti kui küsitakse isiklikke või finantsandmeid või palutakse arvutisse laadida mõni tarkvara.”

Et kaitsta ennast ja oma ettevõtet võimalike pettuste eest, on oluline olla ootamatute kõnede või sõnumite saamisel alati ettevaatlik. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad end pettuste eest kaitsta:

Ärge edastage isiklikku või finantsteavet telefoni, sõnumite teel või kahtlastele veebilehtedele;

Olge ettevaatlik kõigi kõnede või sõnumite suhtes, mis väidavad, et olete võlgu või paluvad teil millegi eest kohe maksta;

Suhtuge skeptiliselt soovimatutesse sõnumitesse või kõnedesse, mis küsivad teie isikuandmeid või suunavad teid tarkvara alla laadima või veebisaiti külastama;

Enne mis tahes toimingu tegemist uurige ja kontrollige ettevõtte või organisatsiooni legitiimsust.

Elisa eesmärgiks on järjepidevalt parendada oma teenuste turvalisust ja tegeleda klientide teadlikkuse tõstmisega küberohtudest, aidates nii luua jätkusuutlikku digitaalset tulevikku.