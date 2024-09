Elisa sulgeb 3G võrgu Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal

Esmaspäeval, 9. septembril sulgeb Elisa oma 3G võrgu Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal. Klientide kasutusse jäävad uudsemad 4G ja 5G võrgud ning 2G võrk. Järk-järgult suletakse 3G võrk ka teistes maakondades üle Eesti, eesmärgiga vabastada sagedusressurss suurema kasutajaskonnaga 4 ja 5G võrkude tarbeks.

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli sõnul kasutatakse 3G tehnoloogiat täna eelkõige tagavaralahendustena nendes seadmetes, mis ei toeta 4G või 5G tehnoloogiat. “Viimaste aastate jooksul turule toodud seadmetest valdav enamus toetavad juba uuemaid 4G- ja 5G-tehnoloogiaid ning Elisa võrgus ei ole klientidel kasutuses enam ühtegi ainult 3G toega seadet,” sõnas ta.

“Potentsiaalseid 3G võrgu sulgemisega seotud kliente informeerime personaalselt läbi otseteavituste, kuid kõigil Elisa klientidel on võimalik veebiaadressil ise kontrollida, kuidas võrgu sulgemine just neid mõjutab,” lisas Polli. Selleks tuleb veebilehe www.elisa.ee/#sm3t vestlusaknas teha personaalne päring, sisestades kas telefoni või SIM-kaardi number.

Elisa võrgus ei ole klientidel kasutuses enam ühtegi ainult 3G toega seadet, kuid leidub veel 2G/3G toega seadmeid nagu näiteks telefonid ja netipulgad. 3Gvõrgu sulgemise järel saab telefone jätkuvalt kõneteenuse jaoks edasi kasutada, mobiilse andmeside kasutamiseks tuleb kliendil seade aga välja vahetada.



„Kõik meie kliendid, olenemata sellest, kui vana seadet kasutatakse, saavad kõneteenust edasi kasutada 2G tehnoloogial. Mobiilse andmesideteenuse kasutamiseks tuleks aga asendada see 4G ja/või 5G toega seadmega,“ lisas Polli.

“5G tehnoloogia arendamise kõrval on 3G võrgu sulgemine üks meie lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte, mis lubab tuua välkkiire mobiilse interneti veelgi rohkemate inimesteni. Täna 3G võrgu poolt hõivatud sagedusressursse ja riistvara on võimalik edaspidi kasutada 4G ja 5G võrkude tarbeks,” ütles Polli. “Sagedusmahud on piiratud vara ning aja ja klientide ootustega kaasas käimiseks on uuemate tehnoloogiate prioriseerimine õige valik.”

Ettevalmistusena 3G võrgu sulgemiseks oleme Elisas viimase paari aasta jooksul laiendanud üle terve Eesti 2G ja 4G võrkusid ning jätkas 5G võrgu rajamisega. Ühtekokku on Elisa võrku lisanud enam kui 250 uut 2G-tugijaama. Tähelepanu on Elisa jõuliselt suunanud ka 4G kõneteenuse ehk VoLTE tehnoloogia osakaalu kasvatamisele, mille tulemusena valdav osa Elisa klientidest kasutab täna juba VoLTE teenust ja saab teha mugavalt üle interneti kvaliteetseid kõnesid. Käesoleval aastal jätkab Elisa 2G, 4G ja 5G võrkude tihendamist.



Elisa 3G võrgu sulgemine algas selle kevade maikuus, kui suleti võrk Rapla maakonnas ning toimub maakondade kaupa novembri lõpuni, kui suletakse viimasena võrk Harjumaa klientidele.