Lääne Elu neljapäeval, 5. septembril

Külavaheteel räsiti giljotiiniga võsa, et prügiauto saaks sõita

Prügiautole tee tegemiseks räsiti Lõbe-Erja tee ääres giljotiiniga võsa, paiguti turritavad välja meetrikõrguselt maha lõigatud tüükad. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu on seda meelt, et Haapsalu maapiirkonnas võiksid külaelanikud ise teeservad võsast puhtad hoida.

Kui Jüri Tregubov sõitis oma sõbra poole Lõbe külla, sai ta šoki. „Alguses arvasin, et tuul või torm on murdnud seal võsa maha. Aga ei – mida rohkem edasi sõitsin, seda enam sain aru, et see on inimtegevus,” kirjeldas Tregubov Lääne Elule nähtut.

Nädal lõpeb Haapsalus retrohõnguliselt

Nädalavahetusel vallutavad Haapsalu tänavad eelmisest sajandist tuttavad sõidukid ja toonase moe järgi riietunud inimesed, sest tulemas on Vintage Weekend.

Varem nostalgiapäevade nime all peetud, kuid viimased kolm aastat Vintage Weekendi nime kandev retropidu toimub juba 20. korda. „Sel aastal on meil 20 aasta juubel, aga seda me eriti ei tähista,” ütles Vintage Weekendi peakorraldaja Roman Sultangirejev. „Mõtted on juba 21. juubeli tähistamisel,” lisas ta.