Lääne Elu neljapäeval, 3. aprillil

Raudteemuuseum tahab suveks dresiinid sõitma panna

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab juba sel suvel Haapsalu raudteemuuseumis sõita dresiinide ehk kergete kaheteljeliste raudteesõidukitega.

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumi juhi Talis Vare sõnul on pole sõidumaa küll pikk, vaid paarsada meetrit kaubaaida esisel raudteel.

Jääpuudus tegi talve hüljeste jaoks keeruliseks

Hülgeuurija Mart Jüssi sõnul oli tänavune talv Eesti vetes hüljestele üks lähimineviku raskemaid. Eriti keeruline oli viigritel, keda leidub Eestis peamiselt Väinameres ja Liivi lahes.

„See oli hüljeste vaatest üks raskemaid talvi sellepärast, et sel aastal oli väga vähe jääd. Kui jääkate korraks ka tekkis, oli see vaid ajutine,” nentis hülgeuurija Mart Jüssi. Ta tõi esile, et lähiminevikus oli hüljestele ebasoodsam vaid 2020. aasta talv, mil merel polnud üldse jääd. „Siis me ei saanudki täpselt teada, mis merel toimus, sest tuli Covid ja me ei saanud merel käia,” ütles ta.