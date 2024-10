Sagenenud on sotsiaalkindlustusameti nimel tehtud petukõnede hulk

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusametile laekunud teateid petukõnedest, kus helistajad püüavad inimestelt välja petta isiklikke andmeid, sealhulgas PIN-koode. Kõnes väidetakse, et on tekkinud probleem pensioni arvestamisega ning palutakse inimesel ennast tuvastada Smart-ID või mobiil-ID kaudu.

Sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete osakonna juhataja Mare Sillaotsa sõnul on läbivaks jooneks väidetav probleem pensionistaaži arvutamisega. „Petturid esinevad sotsiaalkindlustusametiameti või pensioniameti töötajatena, paludes inimestel ilmuda asjaolude selgitamiseks meie ametisse ning kinnitada oma kohale tulek Smart-ID või mobiil-ID kaudu,“ sõnab Sillaots. On oluline rõhutada, et pensioniametit kui asutust, ei eksisteeri. „Kõigi pensionidega seotud küsimuste ja väljamaksetega tegeleb ainult sotsiaalkindlustusamet, kuid meie amet ei helista ega palu inimestel kunagi telefoni teel ennast tuvastada või jagada PIN-koode,“ lisab Sillaots

Kui teile helistatakse ja väidetakse, et teil on pensioniga seotud probleem, kontrollige alati, kes helistab ja mis eesmärgil. Küsimused, mida esitada:

Kes te olete ja kust helistate?

Miks te mulle helistate?

Miks te eesti keeles ei räägi?

Sillaots soovitab kõigil, kes saavad selliseid kahtlaseid telefonikõnesid, need koheselt katkestada ja võimalusel blokeerida helistanud number. „Kui olete saanud materiaalset kahju, palume pöörduda politsei poole,“ lisas ta.