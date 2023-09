Kelmid teevad politsei nimel petukõnesid

Politsei on viimasel ajal saanud Läänemaa inimestelt teateid petukõnedest, kus helistajaks on väidetavalt politsei, panga või mõne muu usaldusväärse asutuse töötaja. Helistaja väidab, et kõne vastuvõtjal on pangakontoga tekkinud probleem või inimese andmeid kasutatakse kuritegude toimepanemiseks. Varem on sarnased kõned olnud ainult vene- ja inglisekeelsed, kuid viimasel ajal on petukõnesid tehtud ka eesti keeles.

Kelmid kasutavad petukõnede tegemiseks enamasti interneti abil genereeritud numbreid, mis toimib sarnaselt tavalise telefonikõnega, kuid numbrile tagasi helistades selgub, et numbrit ei ole olemas või vastab kõnele sootuks numbri tegelik omanik, kes pole eelnevast petukõnest teadlik ega sellega seotud. Internetikõnede puhul on võimalik genereerida erinevaid numbreid ja ka suunakoodi saab helistaja ise valida. Seetõttu helistavad kelmid inimestele teadlikult Eesti numbrilt, et jätta kõnest usaldusväärne mulje. Tegelikkuses on kõne hoopis mujalt riigist.

Oluline on teada: