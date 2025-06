Politsei tutvustab praamidel päästevestide olulisust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 1:45

Homme, 6. juunil ja järgmisel reedel, 13. juunil toimuvad TS Laevadel mereohutuspäevad, kus politseinikud, vabatahtlikud ja parvlaeva meeskond jagavad teadmisi mereturvalisusest.

Kuressaare piirkonnapolitseiniku ja kogenud merepääste teadmiste jagaja Žanna Kreštšenko sõnutsi on mereohutuspäevade fookus suunatud päästevesti kandmise olulisusele. „Kuna suvisel ajal harrastavad inimesed enam veesporti ning liiguvad erinevate veesõidukitega, on äärmiselt oluline, et elupäästvat vesti osataks õigesti kasutada. Just seetõttu õpetamegi ohutuspäevadel laevareisijatele seda, kuidas valida õige vesti suurus, kuidas vesti õigesti selga panna ja kinnitada. Samuti tutvustame parvlaeval kasutatavaid veste ja räägime mereohutusest laiemalt,“ rääkis Kreštšenko.

TS Laevad ohutusjuht Meelis Mägi peab oluliseks mereohutuspäevadel reisijatele meelde tuletada, et ohutus algab teadlikest valikutest. „Oma veesõidukiga merele minnes võtab igaüks vastutuse enda ja teiste turvalisuse eest. Päästevesti kandmine on lihtsaim ja tõhusaim viis oma elu kaitsta. See ei ole pelgalt varustus – see on elupäästev vahend,” rõhutas Mägi.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ohutuspäeva ennetusmeeskond jagab parvlaeval Tõll teadmisi 6. juunil kell 10.50-17.00 ja parvlaeval Tiiu 13. juunil kell 11.30-17.30. Mõlemal päeval pakub lastele tegevust Lõvi Leo.

Eelmisel aastal sai politsei väljakutse 363 merepäästesündmusele, mille käigus vajas abi 574 inimest. Eelmisel aastal hukkus merel seitse inimest.