Nutikad viisid, kuidas lisatulu teenida

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse hiljutise uuringu järgi kasutab 38 protsenti eestimaalastest võimalust teenida lisatulu. Lisaks tunneb pea iga kolmas huvi lisaraha teenimise vastu, kuid suurimateks takistusteks on ajapuudus ning teadmatus enda oskustest ja võimalustest.

Kui ka Sina oled mõelnud lisatulu teenimise peale, siis kogusime kokku Eesti suurima rahatarkuse grupi Kogumispäevik liikmete nipid lisaraha teenimise kohta. Viska pilk peale – ehk leiad just siit endale hea lisateenimisvõimaluse!

Võta ette suvine kappide ja riiulite koristus ning pane ebavajalik kraam müüki. „Mina proovin esialgu uued omanikud leida beebiriietele ja muudele toodetele, mis meil on nüüd juba üle jäänud,“ sõnas üks kogumispäeviklane. Teine grupiliige soovitas tuulutada raamaturiiuleid ja müüa maha kõik, mida enam vaja ei ole. „Facebookis on grupp „Kasutatud raamatute müük“, võib-olla saab raamatuid müüa ka mõnes teises temaatikaga haakuvas grupis, näiteks kokaraamatuid söögitegemise grupis või finantsteemalisi Naisinvestorite klubi raamatumüügi teema all,“ selgitas ta.

Riiete müügiks sobib hästi näiteks Yaga platvorm või Facebook Marketplace. „Kiire revideerimine riidekapis tõi tunniga 50 eurot ja panipaigast välja kaevatud päevitustool teine sama palju,“ rõõmustas üks kogumispäeviklane.

Kui armastad lapsi, paku end lapsehoidjaks. Eriti kasulik on see nipp parajasti lastega kodus olevatele emadele, sest nii saab ka oma lastele vaheldusrikast seltskonda pakkuda. „Mina hoidsin oma 10-kuuse beebiga kaks nädalat sõbranna lapsi. Enne beebi saamist olin lasteaias õpetaja ja see „tööots“ pani mõtlema, et ehk peaksin lapsehoidmisteenust pakkuma hakkama – mõeldud ja tehtud,“ jagas grupiliige. „Mina hoian samuti põhitöö kõrvalt lapsi, sealt tuleb mõni kuu ikka päris korralik lisaraha,“ kommenteeris teine.

Lapsehoidu võid pakkuda näiteks Facebooki kogukonnagruppides.

Kasuta oma tugevusi ära. „Minu hobiks on laulmine. Plaanin leida paar lisakontserdikohta, kus sel kuul esineda,“ jagas üks grupiliige. Teine lisas: „Võtan käsile oma unistuse käsitööga lisa teenida ehk plaanin teha väikse tootearenduse, turu-uuringu ning viimaks ka teemakohase Facebooki lehe. Ilmselt kujuneb see protsess pikemaks, nii et lähiajal selle äriga ei piirdu.“ Kolmas grupiliige kasutab ära keeleannet. „Teen vabal ajal tõlketööd ehk tõlgin eesti, inglise ja prantsuse keelest vene keelde materjale,“ selgitas ta.

Oma tugevuste realiseerimiseks kasuta näiteks kõikvõimast sotsiaalmeediat ning lase tuttavate seas hea sõna liikvele. Kindlasti on kuskil keegi, kes otsib abi tõlketööde juures või hoopis lauljat sünnipäevapeole.

Mitmekülgsed lisatööotsad. Kui eelnevast Sind miski veel ei kõnetanud, võid proovida hoopis mõnda teistmoodi tööampsu. „Mina teen sel kuul paar vahetust G4S-i turvameeskonnaga,“ jagasid kaks grupiliiget. Samasugust võimalust pakub Meeskond Security, mis turvab üritusi. Seega lisaks tasule saad nii ka üritusel osaleda.

Üks kogumispäeviklane ütles, et pakub toidukulleri teenust. „Olen tudeng, seega on see võimalus minu jaoks paindlik viis lisaraha teenimiseks, sest saan töötamise seada vastavalt ülikooli tunniplaanile,“ jagas ta.

Selliseid tööampse võid leida näiteks GoWorkaBitist või sotsiaalmeedia kogukonnagruppidest.

Proovi õpetajaametit. „Mina alustasin lisaraha teenimist ülikooli ajal eratundide andmisega (peamiselt matemaatika ja inglise keel, nii jooksvalt kui ka eksamiteks ettevalmistamine). Igal kevadel on näiteks matemaatikaõpetajate järele suur nõudlus,“ ütles üks kogumispäeviklane. Samuti räägiti grupis, et osas koolides otsitakse asendusõpetajaid, kes tagavad veebitunni tehnilise poole ja jälgivad ruumis korda. „Tuleb kirjutada koolidesse ise, et oled saadaval.“

Pane sotsiaalmeedia enda jaoks tööle. Naudid Instagramis või TikTokis postitamist ning oled ideegeneraator? Siis proovi kätt sotsiaalmeedia sisuloomes. See on lihtsam, kui arvata võid, sest vaja on vaid telefoni, internetti ja lennukaid ideid. „See on minu jaoks hea lisasissetulekuallikas, sest saan seda teha asukohast sõltumatult ning endale sobival ajal. Samuti avab see mitmesuguseid uksi, näiteks on võimalus käia soodsamalt reisimas ja koostööde käigus võin leida nii mõnegi superhea toote, millesse kiinduda,“ jagas üks grupiliige.

Kui Sind hakkas huvitama, kuidas sotsiaalmeedia kanalid enda kasuks tööle panna, kuula Kogumispäeviku podcast’i Instagramis lisaraha teenimisest.

Kati Voomets

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht