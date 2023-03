Haapsalu ja Lääne-Nigula on finantsiliselt raskeimas seisus olevate omavalitsuste seas

Haapsalu ja Lääne-Nigula on kümne kõige raskemas finantsseisus oleva Eesti omavalitsuse seas, kirjutab Postimees.

Kõige keerulisem on olukord Loksa linnas ja Rõuge vallas. Raskustes omavalitsuste edetabelis jagab Lääne-Nigula vald Mustvee ja Tõrva vallaga 4.-6. kohta ning Haapsalu on koos Kohtla-Järve ja Saarde vallaga 8.-10. kohal.

Rahandusministeerium hindas seitsme parameetri alusel Eesti linnade ja valdade finantsvõimekust ja leidis, et kümnele omavalitsusele ei saa anda kõrgemat hinnet kui 2. Lääne-Nigula sai hindeks 1,71, Haapsalu 2,0.

Kehva rahalise seisu tõttu koole ja raamatukogusid sulgeval Lääneranna vallal on finantsvõimekuse hinne 2,57. Vormsi vald on nende andmete põhjal üks võimekamaid omavalitsusi, tema hinne on 3,29.

Kõige parem rahaline võimekus on Kiili ja Harku vallas.