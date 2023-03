Haapsalus võistles 70 noort muusikut

Haapsalu muusikakoolis võtsid veebruaris konkursil mõõtu Loode-Eesti viiuli- ja vioolaõpilased.

Haapsallu oli kohale tulnud üle 70 viiuldaja 14 muusikakoolist, lisaks nende õpetajad ja kontsertmeistrid – kokku ligikaudu 130 osalejat. Koolidest olid esindatud Keila, Saue, Saku, Viimsi, Rapla, Loksa, Kärdla ja Haapsalu muusikakool, Rae ja Kose huvikool, Lääne-Harju muusika- ja kunstide kool, Kiili ja Kuusalu kunstide kool ning Tabasalu muusika- ja kunstikool.

Õpilaste etteasteid hindas žürii koosseisus Leila Eespere ja Merily Leotoots. Eespere on Haapsalu muusikakooli vilistlane ja kauaaegne Nõmme muusikakooli hinnatud viiuliõpetaja. Leotoots on aga noor interpreet, kes lõpetas 2021. aastal Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning on olnud paljude konkursside laureaat.

Haapsalu muusikakooli õpilastest said diplomi 2. klassist Maria Kõiveer ja Lisanna Rajasaare (õp Ingrid Arro), tänukirjad Emma Calero (õp Taimi Kopli) 2. klassist ja Sofie Lekarkin (õp Ingrid Arro) 4. klassist. Lisa-aasta õpilastest saavutas meie kooli õpilane Kätriin Kurst III koha (õp Taimi Kopli). Kontsertmeistrid olid Jüri Ilves ja Zhanna Andreevskaya.

Konkurss oli viimaste aastate suurimaid ettevõtmisi muusikakooli seinte vahel, mis sai väga positiivse tagasiside. Loodame, et muusikakooli hea akustikaga saal toob ka tulevikus siia palju noori muusikuid mujalt Eestimaa paigust.

Helen Saar

C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakooli õppealajuhataja