Jõuluvaheaeg lüheneb, suvevaheaeg pikeneb

Haridus- ja teadusministeerium kohendab järgmise ja ülejärgmise õppeaasta talve- ja suvevaheaegade pikkust, lühendades nädala võrra jõuluvaheaega ja alustades suvevaheajaga ühe nädala võrra varem.

Muudatuse eesmärk on kohandada koolivaheaegade ajakava vastavalt uuele õppimiskohustuse ea tõstmise ja kutsehariduse reformile, mis jõustuvad 2025/2026. õppeaastast, teatas ministeerium.

Vaheaegade määramisel võtab ministeerium asekantsleri Liina Põllu sõnul arvesse põhikooli lõpueksamite aegu ning edasise õppetöö korraldamist kevadel ja sisseastumise perioodil.

“Vaheaegade määruse muutmine toob kaasa jõuluvaheaja lühendamise kolmelt nädalalt kahele ja suvevaheaja alustamise 17. juuni asemel 10. juunil. Selline muudatus toetab õpilast ja õppimist, sest katkestus õppeprotsessi ajal jõuluvaheajal pole liiga pikk. Lisaks vähendab see õppetöö aega juunis, kui õpilased ja õpetajad on juba pisut väsinud ning päevade sisustamine õppetööga on soojade ja õue kutsuvate ilmade tõttu keeruline. Kooli õppekorraldus muutub ühtlasemaks, sest õppeaasta lõpetamine 10. juunil sobib nii 1.-9. klassile kui 10.-11. klassile,” teatas Põld ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Peamine muudatus puudutab 2025/2026. ja 2026/2027. õppeaasta teist vaheaega, mida lühendatakse, et kooliaasta saaks lõppeda varem, teatas ministeerium.

2025/2026. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg: 20. oktoober 2025 – 26. oktoober 2025

II vaheaeg: 22. detsember 2025 – 4. jaanuar 2026 (varasema 11. jaanuari asemel)

III vaheaeg: 23. veebruar 2026 – 1. märts 2026

IV vaheaeg (v.a 12. klass): 13. aprill 2026 – 19. aprill 2026

V vaheaeg (v.a lõpuklassid): 10. juuni 2026 – 31. august 2026 (varasema 17. juuni asemel)

2026/2027. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg: 26. oktoober 2026 – 1. november 2026

II vaheaeg: 21. detsember 2026 – 3. jaanuar 2027 (varasema 10. jaanuari asemel)

III vaheaeg: 22. veebruar 2027 – 28. veebruar 2027

IV vaheaeg (v.a 12. klass): 12. aprill 2027 – 18. aprill 2027

V vaheaeg (v.a lõpuklassid): 9. juuni 2027 – 31. august 2027 (varasema 14. juuni asemel)